涉多次輕鐵路軌放雜物　男子涉意圖危害乘客被捕

【有線新聞】一名男子涉嫌多次在輕鐵路軌放置雜物，被警方以意圖危害乘客安全罪拘捕。

被捕的21歲男子，涉嫌4次在屯門泳池站、近安定站的輕鐵路軌上放置雪糕筒、單車及紙皮箱等雜物，警方今早根據線報，在安定站外發現該名男子懷疑再次放置紙皮箱，隨即拘捕他。