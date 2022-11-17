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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
涉多次輕鐵路軌放雜物 男子涉意圖危害乘客被捕
【有線新聞】一名男子涉嫌多次在輕鐵路軌放置雜物，被警方以意圖危害乘客安全罪拘捕。
被捕的21歲男子，涉嫌4次在屯門泳池站、近安定站的輕鐵路軌上放置雪糕筒、單車及紙皮箱等雜物，警方今早根據線報，在安定站外發現該名男子懷疑再次放置紙皮箱，隨即拘捕他。
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