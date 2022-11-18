警搗破佐敦非法賭檔　45人被捕、檢約60萬賭款

【有線新聞】警方在佐敦破獲非法賭檔，拘捕45人。

被捕的19男26女年齡介乎20至68歲，其中一男一女持有雙程證，9人為職員。現場是彌敦道金百龍大廈，兩個單位共約2000呎。警方昨晚突擊搜查一個目標單位，搗破一個由黑社會操控懷疑非法賭檔，檢獲一批證物，包括百家樂、麻雀枱及一批賭具，約60萬元賭款。