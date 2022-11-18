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塞內加爾前鋒文尼膝傷退隊施手術　緣盡世界盃決賽周

【有線新聞】塞內加爾足總證實前鋒沙迪奧文尼因為膝傷，肯定缺席卡塔爾世界盃決賽周。
30歲的文尼月初代表拜仁慕尼黑，在德甲鬥雲達不來梅期間觸傷膝部肌腱，進行磁力共振之後康復進度未如理想，這位兩屆非洲足球先生需要進行手術，最終要退隊。
被編在世界盃A組的塞內加爾第一場鬥荷蘭，對手還有東道主卡塔爾以及厄瓜多爾
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