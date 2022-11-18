懲教署打擊院所非法賭博　紀律檢控60在囚者　揭驅蚊貼自製麻將

【有線新聞】世界盃星期日午夜開鑼，懲教署打擊院所內非法賭博，有在囚人士用驅蚊貼和火柴盒自製麻將、牌九等賭具，60人被紀律檢控。

懲教人員模擬搜查在囚人士的物品。驅蚊貼畫上筒子，是在囚人士自製的麻將；這個口罩摸下去明顯有點厚，原來在夾層收藏了賭博資訊；個人衛生用品例如廁紙都可能暗藏玄機，紙巾裡面夾藏了投注記錄；窗外這些隱蔽位置就要用到俗稱「蛇仔鏡」的便攜式攝錄儀，不只是火柴這麼簡單，裏面有紙製的牌九，懲教人員還要用到俗稱「長頸鹿」的伸縮攝錄儀。

這些物品不是道具，其實都是在在囚人士身上搜到，最近更有院所截獲寄給在囚人士的信，發現有暗號，原來是足球賽事賠率。因應世界盃即將開鑼，懲教署過去四個月每月平均有1,100次特別搜查，60名在囚人士涉嫌賭博要接受紀律檢控，數字與過往大型賽事期間相若。

懲教事務監督黃栢穎：「在囚人士的注碼可以小至數十元，多則二、三千元，沒有現金交收，他們不可管有現金，屬違禁品。他們賭博的注碼多元化，基本上甚麼都可用來作賭博注碼，例如是隨身物品。」署方說，違反監獄條例可被加監或者隔離囚禁。