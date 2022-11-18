政府擬推五地建工廈　預留三成安置棕地業者　團體批佔地太少無助重置

【有線新聞】政府計劃興建多層工業大廈安置棕地作業者，在元朗及洪水橋選址5幅用地，預計可提供72公頃樓面面積，會預留至少30%安置作業者。有關注組織認為佔地太少，不能幫助作業者重置。

5幅用地，有3幅鄰近元朗工業邨，位於福宏街、宏利街交界，其中一幅地是九巴車廠，三幅地佔地介乎1至1.4公頃，預計最快明年可出售。另外兩幅位於洪水橋廈村新發展區，分別佔地5.3及2.7公頃，何時能出售就視乎洪水橋社區隔離設施何時遷離。

這5幅地合共可提供超過72公頃樓面面積，主要給物流及汽車維修業等使用，預計明年下半年正式招標，招標前會邀請發展商遞交意向書。不過未必全部72公頃都可租給受收地影響的棕地作業者，中標的發展商要將至少三成樓面面積交給政府，租給要搬的作業者、為期5至10年，租金與棕地差不多。

本土研究社成員陳劍青：「私人市場建，又要賺錢，整個政策就由本身100%作安置、重置，變成現在廢了70%武功，只得30%用作重置，還要5至10年改作市值租金，是否真的幫到現存棕地不同形式用戶，想他們未來長遠的發展？約20公頃相對於全港2,000公頃棕地，1%這般的提供規模完完全全不匹配。」陳劍青建議政府日後親自興建多層工業大廈，確保百分百用來安置作業者。

有議員說使用大型機器的公司不適合在多層工廈經營，希望政府顧及他們的需要，新界北（民建聯）劉國勳：「政府只預留3公頃用地，約30萬呎作露天倉儲，對業界肯定僧多粥少。希望在洪水橋廈村及元朗南周邊地區，政府能開拓更多新土地，安置更多不能上樓的棕地作業。」他建議政府成立工作小組，為棕地作業者提供一站式協助。