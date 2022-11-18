美國星巴克過百分店員工罷工 抗議不合理待遇

【有線新聞】美國連鎖咖啡店星巴克員工罷工，要求公司改善薪酬待遇。

全國約9000間星巴克分店，只有100多間的員工，約2000人參與周四的罷工。他們手持標語，在分店門外高叫抗議口號。今次是工會一年來發起的最大規模行動，工會不滿星巴克打壓工會活動，員工亦要求加人工、增加人手。

這日亦是星巴克一年一度贈送可重用節日水杯促銷的「紅杯日」，是最繁忙的日子之一。去年的「紅杯日」，店舖客流量較平日多近九成。工會期望在「紅杯日」發起工潮，更能引起外界關注，星巴克則一直否認有遏制工會活動。