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大埔三門仔疑現炮彈　警驗證沒炸藥　料為船隻組件

【有線新聞】大埔三門仔發現懷疑炮彈物體，警方懷疑是船隻組件，並非炮彈。
懷疑「炮彈」約長3米，部份埋在泥沙入面。爆炸品處理課人員經檢驗證實沒有炸藥，並非炮彈，不排除是船隻的組件被海浪沖上石灘。有清潔工人上午報警，指三門仔路石灘發現金屬物體，懷疑是「炮彈」。警方一度封鎖現場，消防亦在場戒備。
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