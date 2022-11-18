元朗私家車撞傷14歲少年不顧而去　警拘4人　司機曾涉危駕遭通緝

【有線新聞】元朗上周有私家車撞傷途人不顧而去及縱火燒車案，警方至今拘捕4人，被撞傷的14歲少年情況危殆。

涉案3男1女年齡介乎22至43歲，包括私家車司機、車主及懷疑縱火燒車的一對男女，其中私家車司機更涉及去年一宗危險駕駛被通緝。疑犯在屯門警署被探員帶走調查。

案發本月7日晚上，一輛私家車在青山公路近灰沙圍撞傷過馬路的14歲少年，之後不顧而去，其後在屯門起火燒毀。警方經調查後在跑馬地拘捕車主，昨日再在元朗拘捕多三人。