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2022年11月18日
港聞
新聞資訊
因應院舍確診增 港灣道體育館暫託中心下周五恢復接收病人
【有線新聞】港灣道體育館的暫託中心下周五恢復運作。
社署表示近日院舍新型肺炎確診個案增加，港灣道體育館的暫託中心下周五起將接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費。九龍樂善堂會組成照顧專隊提供暫時照顧服務，而卓健醫療則會提供醫療支援。
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