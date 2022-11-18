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2022年11月18日
港聞
新聞資訊
小一自行派位結果下周一公布 成功率49.6% 創12年新高
【有線新聞】小一自行派位結果下周一公布，成功率達49.6%，創最少12年新高。
今年有約4.4萬名學童申請，官津小學的自行分配學位比去年少4300人，是自2012年以來新低，當中約2.2萬人獲派學位，成功率達49.6%，按年增4.2個百分點，家長要在下周三及四到學校辦理手續。
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