馬航MH17空難｜三人謀殺罪成囚終身　俄羅斯批「政治裁決」拒引渡公民

【有線新聞】2014年造成近300人死亡的馬航MH17空難，荷蘭海牙法院裁定2名俄羅斯和1名烏克蘭人謀殺罪成，判終身監禁，俄羅斯批評裁決有政治目的，不會引渡公民。

馬航MH17客機8年前由荷蘭飛往馬來西亞期間，在烏克蘭東部被擊落，機上298人全部罹難。荷蘭海牙地區法院當地周四宣判，裁定4名被告中3人謀殺罪成，包括兩名俄羅斯情報部門人員、吉爾金和杜賓斯基及烏克蘭親俄武裝分子哈爾琴科，全部人都缺席審訊，相信正身處俄羅斯，另一名俄羅斯人就脫罪。

審訊歷時近兩年半，法官審視飛機和導彈殘骸、證人口供、影像及截取的通訊等證據，認定MH17客機被俄製的山毛櫸導彈擊中，導彈在烏克蘭東部親俄武裝佔領的村落發射，導彈系統事發後被運回俄羅斯。

被定罪的三名被告參與運送導彈系統進出烏克蘭，雖然未有足夠證據何人下令發射，但這個是有預謀的行為。即使他們可能以為是向軍機開火，亦應明顯意識到目標飛機上，所有人無法倖免，最終判三人終身監禁，並向受害者家屬賠償逾1,600萬歐元。

有到庭聽取判決的遇難者家屬歡迎裁決，遇難者家屬：「對近300個遇難者的家庭來說，這是艱難一天。部分家屬可能會感到一點解脫，我希望他們可以，因為生活每天都很艱難。」

烏克蘭政府也歡迎裁決，表示必須追究和懲處俄羅斯過往和現時暴行。

不過入罪的3人未必會服刑，一直否認涉案的俄羅斯批評裁決可恥、有政治目的，不會引渡公民。