三人串謀損壞輕鐵設施罪成　上訴駁回

【有線新聞】三人3年前串謀損壞輕鐵設施，早前被裁定串謀刑事損壞罪成，他們就定罪上訴，被上訴庭駁回，維持原判。

上訴人李鈞浩、張溱煒和李懷恩，2019年9月在私家車上討論損壞輕鐵設施，被裁定罪成，判囚一年半，他們認為行車記錄儀的記憶卡可能被警方竄改，原審法官錯誤裁定記憶卡可以呈堂。

上訴庭認為上訴方說法沒有任何根據，認為原審法官的裁決完全合理，又指出三人被判監18個月絕不為過，甚至可能偏輕，決定駁回上訴。