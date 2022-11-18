i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月18日
港聞
新聞資訊
三人串謀損壞輕鐵設施罪成 上訴駁回
【有線新聞】三人3年前串謀損壞輕鐵設施，早前被裁定串謀刑事損壞罪成，他們就定罪上訴，被上訴庭駁回，維持原判。
上訴人李鈞浩、張溱煒和李懷恩，2019年9月在私家車上討論損壞輕鐵設施，被裁定罪成，判囚一年半，他們認為行車記錄儀的記憶卡可能被警方竄改，原審法官錯誤裁定記憶卡可以呈堂。
上訴庭認為上訴方說法沒有任何根據，認為原審法官的裁決完全合理，又指出三人被判監18個月絕不為過，甚至可能偏輕，決定駁回上訴。
上一條影片
深圳擬明年底全市道路開放予智能網聯汽車
下一條影片
世界盃2022｜美斯、摩迪最後探戈 「超齡新丁」鎮守荷蘭防線 17歲莫高高德國鋒線希望
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕