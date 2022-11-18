i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月18日
體育
新聞資訊
輪椅劍擊世界盃匈牙利站 余翠怡女子A級重劍個人賽摘金
【有線新聞】輪椅劍擊世界盃匈牙利站，港隊的余翠怡奪得女子A級重劍個人賽金牌。
8號種子余翠怡直入16強，先後淘汰烏克蘭和南韓劍手，四強鬥頭號種子、匈牙利的華莉絲，輕鬆贏15比8過關。
余翠怡愈戰愈勇，決賽以15比12擊敗波蘭的費特列治奪金。
上一條影片
世界盃2022｜加密賽程傷兵湧現 普巴、萊斯世盃夢碎 盤點13位缺陣球星
下一條影片
深圳推進智能網聯汽車發展 2025實現「一城千輛」
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕