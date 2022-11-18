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輪椅劍擊世界盃匈牙利站　余翠怡女子A級重劍個人賽摘金

【有線新聞】輪椅劍擊世界盃匈牙利站，港隊的余翠怡奪得女子A級重劍個人賽金牌。
8號種子余翠怡直入16強，先後淘汰烏克蘭和南韓劍手，四強鬥頭號種子、匈牙利的華莉絲，輕鬆贏15比8過關。
余翠怡愈戰愈勇，決賽以15比12擊敗波蘭的費特列治奪金。
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