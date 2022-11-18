i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月18日
兩岸國際
新聞資訊
世界盃｜揭幕在即 大會突禁場內賣酒
【有線新聞】卡塔爾世界盃揭幕在即，大會突然改變原有安排，禁止在球場賣酒，只可以售賣無酒精啤酒。
國際足協稱，與主辦國商討後，決定移除球場及周邊販賣啤酒的銷售點，但贊助商百威仍可在場館內出售旗下的無酒精啤酒。
據報百威母公司與大會有七千多萬美元贊助合約，按照原有安排，他們可在球場附近的指定球迷區賣酒。卡塔爾對販賣酒精飲品有嚴格限制，旅客只可在少數持牌旅館及餐館買酒。
上一條影片
北京朝陽區因疫情 區內食肆暫停堂食
下一條影片
明愛醫院兩醫護被指傷害病人 暫調離臨床職務 院方高度重視已報警
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕