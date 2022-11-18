世界盃｜揭幕在即　大會突禁場內賣酒

【有線新聞】卡塔爾世界盃揭幕在即，大會突然改變原有安排，禁止在球場賣酒，只可以售賣無酒精啤酒。

國際足協稱，與主辦國商討後，決定移除球場及周邊販賣啤酒的銷售點，但贊助商百威仍可在場館內出售旗下的無酒精啤酒。

據報百威母公司與大會有七千多萬美元贊助合約，按照原有安排，他們可在球場附近的指定球迷區賣酒。卡塔爾對販賣酒精飲品有嚴格限制，旅客只可在少數持牌旅館及餐館買酒。