明愛醫院兩醫護被指傷害病人　暫調離臨床職務　院方高度重視已報警

【有線新聞】明愛醫院兩名醫護涉嫌不恰當對待病人，院方指高度重視事件，已轉交警方調查。

明愛醫院早前接獲投訴，涉及兩名病人接受護理程序時懷疑被傷害，初步檢視後認為指控嚴重，向醫管局總辦事處報告後將事件轉交警方調查，涉事的兩名職員被調離臨床職務，有關病人已出院。

明愛指釐清事件後，會聯絡病人及家人交代，如果發現涉及不恰當行為必定嚴肅跟進。