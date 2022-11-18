石澳道兩車相撞釀五傷　現場交通一度受阻

【有線新聞】南區石澳道有兩架車相撞，五人受傷送院。

部份傷者在救護車內治理傷勢，相撞的兩架七人車車身嚴重損毀、安全氣囊彈出。事發在晚上8時許，一輛七人車沿石澳道行駛，駛到近土地灣附近時迎面與另一輛七人車相撞。

受意外影響，現場交通一度受阻，有巴士及小巴乘客落車步行離開。