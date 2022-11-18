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2022年11月18日
港聞
新聞資訊
石澳道兩車相撞釀五傷 現場交通一度受阻
【有線新聞】南區石澳道有兩架車相撞，五人受傷送院。
部份傷者在救護車內治理傷勢，相撞的兩架七人車車身嚴重損毀、安全氣囊彈出。事發在晚上8時許，一輛七人車沿石澳道行駛，駛到近土地灣附近時迎面與另一輛七人車相撞。
受意外影響，現場交通一度受阻，有巴士及小巴乘客落車步行離開。
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