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2022年11月19日
港聞
新聞資訊
政府擬明年公布輸入外勞護理員 孫玉菡：本地優先但人手不夠
【有線新聞】政府計劃容許安老和殘疾院舍輸入外勞護理員，勞工及福利局局長孫玉菡說明年上半年公布具體安排，強調本地人就業優先。
勞工及福利局局長孫玉菡：「我們仍是本地工人優先，如果本地工人願意加入做護理員，我們一定樂意想辦法提供就業機會。如果未有技術，便上培訓計劃，而且是先聘用，先聘請再培訓，我們仍是以此為主，但見到現實是我們努力多年，都真的不夠，希望適度輸入外勞人手。我們認為應擴展至私院以外，包括公院，另外希望精簡程序可以做得更快，人手比例都要考慮扭鬆，是本地與輸入人手比例。」
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