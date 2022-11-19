APEC｜李家超總結行程　指與多國領袖「說好香港故事」　稱獲習近平、王毅支持施政

【有線新聞】一連兩日亞太經合組織會議今日結束，特首李家超指取得好成果，成功說好香港故事。期間他曾與國家主席習近平、外長王毅短暫交流，他說談及香港情況，並獲得雙方的支持。

特首李家超總結今次APEC峰會行程，成功向多國領袖推廣香港，獲東盟國家一致支持共同推展商貿合作，並支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

會議期間，李家超獲安排坐在國家主席習近平旁邊。李家超：「我與習近平主席有傾談過，介紹香港的情況，主席很關心和鼓勵我。主席對香港的關心，在交談過程我充分感受到。我向習主席匯報香港情況時，他很用心，亦都在不同地方支持我努力工作。我很多謝王毅關心我所提及的事，亦鼓勵我工作，亦認同香港在依法施政方面落實一國兩制的方針。」

香港到現時實施「0+3」入境措施，李家超說，曾與不同國家領袖交流防疫措施，他們都理解香港有序減少限制，香港近日舉辦不同盛事，認同已重返國際舞台。

李家超和香港貿易代表團晚上與當地二十多位商界領袖晚宴，包括來自美諾國際集團、盤谷銀行、王權免稅等大公司。APEC會議結束後，李家超會在曼谷留多一天，與泰國商界見面、參觀企業等，星期日晚上回港。