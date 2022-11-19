男司機撞傷少年後不顧而去　揭曾停牌駕駛藏毒　控20罪明年初提堂

【有線新聞】一名男子涉嫌月初駕車撞傷一名少年後不顧而去，被捕後揭發他被通緝，案件於屯門裁判法院提堂。

被告郭政勤被控本月7日駕駛一輛私家車，在元朗撞倒14歲少年後沒停車，當時他沒駕駛執照及有效汽車保險，事後更燒毁私家車，涉嫌企圖妨礙司法公正，更被揭發四年前停牌駕駛及藏毒後潛逃被通緝。

他另被控去年兩次無牌駕駛，其中一次搜出可卡因、一支伸縮警棍及爆竹煙花。他毋須答辯，要還柙。兩案合共20項控罪，明年1月13日再提堂。