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2022年11月19日
兩岸國際
新聞資訊
恩芬天奴指外界對卡塔爾批評是「偽善」
【有線新聞】國際足協會長恩芬天奴指，外界因勞工權益、禁酒等批評卡塔爾，做法偽善。
恩芬天奴說：「我不用為卡塔爾辯護，他們可為自己辯護，我是在為足球和公義辯護，我確實是歐洲人，不只是自覺是歐洲人，因我們過去3千年在全球的作為，我們應在未來3千年一直道歉，然後才可給他人上道德課，這些道德教化、單邊說法只是偽善。」
對於禁酒的問題，恩芬天奴稱任何人三小時不喝啤酒都可以生存，而且歐洲多地的球場都有類似限制，不知為何涉及穆斯林國家時，便成為大問題。
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