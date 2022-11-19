恩芬天奴指外界對卡塔爾批評是「偽善」

【有線新聞】國際足協會長恩芬天奴指，外界因勞工權益、禁酒等批評卡塔爾，做法偽善。

恩芬天奴說：「我不用為卡塔爾辯護，他們可為自己辯護，我是在為足球和公義辯護，我確實是歐洲人，不只是自覺是歐洲人，因我們過去3千年在全球的作為，我們應在未來3千年一直道歉，然後才可給他人上道德課，這些道德教化、單邊說法只是偽善。」