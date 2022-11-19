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2022年11月19日
兩岸國際
新聞資訊
辛偉誠突到訪烏克蘭晤澤連斯基
【有線新聞】英國首相辛偉誠突然到訪烏克蘭，與總統澤連斯基會談。
澤連斯基在首都基輔的總統府外迎接，他指自戰事爆發起，兩國便成為最強盟友，雙方一起可變得更強，並得到想要的結果。這次是辛偉誠上任後首次到訪，他日前到過印尼出席20國集團峰會，辛偉誠指英國明白為自由而戰的意義，將一直與烏克蘭同行，並向對方增加5千萬英鎊軍備援助，包括提供過百台防空炮。
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