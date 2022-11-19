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2022年11月19日
港聞
新聞資訊
旺角通菜街單位起火 逾十名居民疏散 無人受傷
【有線新聞】旺角有單位起火，無人受傷。
現場是通菜街鴻光大廈，晚上八時許，一個單位起火並冒出濃煙。十多名居民自行疏散，到樓下暫避。消防到場後，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘將火救熄。單位嚴重焚毀，消防正調查起火原因。
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