旺角通菜街單位起火　逾十名居民疏散　無人受傷

【有線新聞】旺角有單位起火，無人受傷。

現場是通菜街鴻光大廈，晚上八時許，一個單位起火並冒出濃煙。十多名居民自行疏散，到樓下暫避。消防到場後，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘將火救熄。單位嚴重焚毀，消防正調查起火原因。