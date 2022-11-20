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青葵公路電單車衝路障撼的士　司機涉危駕藏毒被捕

【有線新聞】青葵公路有電單車逃避警方追截後失事，司機被捕。
被捕50歲男司機被帶上警車。凌晨4時許，警方在青葵公路設置路障，一架電單車駛至突然加速離開，去到青衣西北交匯處近行政大樓的支路與的士相撞。
警方調查後，發現電單車司機身上藏有小量懷疑冰毒，只持有過期學習駕駛執照，他涉嫌危險駕駛和藏毒等被捕。
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