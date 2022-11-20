單車婦上水捱撞昏迷送院　私家車司機被捕

【有線新聞】上水有踩單車女子被私家車撞倒受傷昏迷，私家車司機被捕。

涉事私家車擋風玻璃碎裂，警員在場調查。昨晚10時許，一名53歲女子在馬會道近璧峰路踩單車過馬路，期間被私家車撞到，受傷昏迷送院。

警員調查後，拘捕一名62歲男子，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷。