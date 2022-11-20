政府到幼園辦疫苗親子工作坊　家長帶子女打針意欲增　校方信可提高接種率

【有線新聞】公務員事務局自九月起到幼稚園舉辦親子工作坊，宣傳疫苗接種功效。有幼稚園說目前只有約一半學生打針，相信工作坊有助提升接種率。

「如這位病人咳，服咳藥水會否幫到病人？」如何對症下藥、紓緩確診後的病徵，要解答無難度，不過要解除家長帶子女打針的心魔就要時間。

馮太的囡囡兩歲半，一針都未打，因為怕痛，馮太：「兩歲前其實私家醫生有許多額外疫苗接種時間表，例如日本腦炎、甲型肝炎，覺得可否在短時間之內接種許多不多類型的疫苗，都會擔心小朋友身體是否承受到。既然未迫在眉睫，押後考慮，宣傳多了都會知道嚴重性，意向多了想接種疫苗。」

郭太3歲半的兒子，二月接種一針科興，年底前才會打第二針，郭太：「其實都會擔心疫苗會否有後遺症，但確診後的併發症和後遺症都嚴重，所以我們會幫小朋友盡快打第二針。」

這群小朋友就讀的幼稚園接種率只有約五成，低年班接種率最低，校方相信隨著政府入校宣傳增多，有助提高接種率，集團助理總經理鄧仲頤：「這些疫苗講座的通告發出後，很多家長踴躍參加，小朋友沒有綵排過都很投入。小朋友告訴我們學習了甚麼、你覺得可以如何防疫、打針是甚麼，他們學懂後再與家長討論，會更容易軟性導入。」

為了釋除家長對疫苗的疑慮，校方開設了WhatsApp群組，安排做醫護的家長解答其他家長的問題。