公益金百萬行復辦　將軍澳跨灣連大橋舉行　市民烈日下登橋賞海景

【有線新聞】公益金百萬行疫情後首次復辦，在下月啟用的將軍澳跨灣大橋舉行，有近1.5萬人參加。

百萬行起點在將軍澳寶邑路及寶順路交界，參加者都要快測陰性、用安心出行和出示針卡。

參加者穿過短隧道上到將藍隧道，參加者Issac：「三年了，很久沒來了，行吧，習慣了每日都戴口罩走路，更多腳程而已，試試能否正常呼吸，能呼吸便沒有問題。」

隧道仍在進行工程沒有開放，唯有在隧道口前拍照，王太帶著孿生兒子來「踩線」，日後送兒子上學可以用新路，參加者王太：「天氣比想像中熱，可能他們心情沒那麼好。熱不熱？很熱。（你呢？） 好玩嗎？」小朋友擰頭，明白了。

27度加上陽光普照，雖然不少人都撐傘，但終於上到來1.8公里長的跨灣大橋，甚麼也值得，參加者邵先生：「看海，一望無際非常舒服，香港有這些設施非常好。」

參加者李小姐：「我們最主要拍攝橋上兩個翼，我覺得不錯，看到有張開的感覺，稍為熱一點，但現在有風都可以的。」參加者行大橋後要折返近唐賢街終點。

這次公益金新界區百萬行是疫情後首次復辦的實體步行籌款，全程約6公里，要步行一個半小時，過去連續兩年都在網上舉行。