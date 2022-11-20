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欖球賽國歌接連出錯　陳國基批荒謬　去信兩欖總要求徹查

【有線新聞】政務司司長陳國基說，香港欖球隊參賽期間國歌接連出錯是荒謬，會去信世界欖球總會及亞洲欖總要求徹查。
政務司司長陳國基：「有經驗的主辦單位讓這些事情發生是不可理解，我們會嚴肅處理這件事。至於香港欖球總會方面，我們會強烈要求制定好以後的方法，如何令國歌、國旗，甚至有關國旗國歌的表述，很清楚交予主辦單位不可有相同事情發生，我們亦要求警方深入調查有沒有刑事成分。」
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