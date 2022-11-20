i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月20日
港聞
新聞資訊
欖球賽國歌接連出錯 陳國基批荒謬 去信兩欖總要求徹查
【有線新聞】政務司司長陳國基說，香港欖球隊參賽期間國歌接連出錯是荒謬，會去信世界欖球總會及亞洲欖總要求徹查。
政務司司長陳國基：「有經驗的主辦單位讓這些事情發生是不可理解，我們會嚴肅處理這件事。至於香港欖球總會方面，我們會強烈要求制定好以後的方法，如何令國歌、國旗，甚至有關國旗國歌的表述，很清楚交予主辦單位不可有相同事情發生，我們亦要求警方深入調查有沒有刑事成分。」
上一條影片
公益金百萬行復辦 將軍澳跨灣連大橋舉行 市民烈日下登橋賞海景
下一條影片
馬斯克宣布解封特朗普Twitter帳戶
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒