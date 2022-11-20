i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月20日
兩岸國際
新聞資訊
馬斯克宣布解封特朗普Twitter帳戶
【有線新聞】Twitter行政總裁馬斯克宣布，解封美國前總統特朗普的帳戶，目前特朗普的Twitter帳戶已經重新開放瀏覽。
去年被封鎖後消失的帖文重新出現，但原有的8,800多萬追蹤者則無自動恢復，至於轉用自家社交平台的特朗普，表明無意重返Twitter。
去年初國會山莊騷亂後，Twitter指特朗普的帖文涉及煽動暴力，宣布永久移除其帳戶。最近收購Twitter的馬斯克周六在平台上發起投票，表決應否解封特朗普的帳戶，一日後總票數超過1,500萬，其中51.8%選票支持解封。
上一條影片
欖球賽國歌接連出錯 陳國基批荒謬 去信兩欖總要求徹查
下一條影片
澀谷8間高CP酒店 2022新開幕＋2分鐘到車站＋新開幕 最平$250
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒