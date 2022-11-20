馬斯克宣布解封特朗普Twitter帳戶

【有線新聞】Twitter行政總裁馬斯克宣布，解封美國前總統特朗普的帳戶，目前特朗普的Twitter帳戶已經重新開放瀏覽。

去年被封鎖後消失的帖文重新出現，但原有的8,800多萬追蹤者則無自動恢復，至於轉用自家社交平台的特朗普，表明無意重返Twitter。

去年初國會山莊騷亂後，Twitter指特朗普的帖文涉及煽動暴力，宣布永久移除其帳戶。最近收購Twitter的馬斯克周六在平台上發起投票，表決應否解封特朗普的帳戶，一日後總票數超過1,500萬，其中51.8%選票支持解封。