i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月20日
港聞
新聞資訊
海關偵破電話走私案 檢一萬部手機 走私分子快艇逃往內地方向
【有線新聞】海關偵破一宗電話走私案，檢獲一萬部手機，市值1,100萬元。
行動中檢獲大量手機及三架七人車，海關星期六凌晨在大澳發現三架形跡可疑的7人車，多次往來露天停車場及永安街岸邊。
追查時有走私分子把車上貨物運載到快艇，關員截查時他們逃去，快艇駛往內地方向，現場留下一批手機及一架七人車。海關之後到停車場調查，檢獲其餘的手機，涉事的另外兩架七人車的司機已逃去。
海關相信這批手機如果偷運到內地翻新，每部回收價由原來的500至1,500元，提高至4,000至5,000元。
上一條影片
播國歌接連出錯 港協將向屬會發指引 須專人跟進、出錯煞不停該拉隊離場
下一條影片
泰國團未及申請團進團出 三餐留酒店食飯盒 出發前花足兩小時處理快測
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒