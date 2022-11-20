海關偵破電話走私案　檢一萬部手機　走私分子快艇逃往內地方向

【有線新聞】海關偵破一宗電話走私案，檢獲一萬部手機，市值1,100萬元。

行動中檢獲大量手機及三架七人車，海關星期六凌晨在大澳發現三架形跡可疑的7人車，多次往來露天停車場及永安街岸邊。

追查時有走私分子把車上貨物運載到快艇，關員截查時他們逃去，快艇駛往內地方向，現場留下一批手機及一架七人車。海關之後到停車場調查，檢獲其餘的手機，涉事的另外兩架七人車的司機已逃去。

海關相信這批手機如果偷運到內地翻新，每部回收價由原來的500至1,500元，提高至4,000至5,000元。