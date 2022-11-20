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馬場即日起黃碼可入場　准室外飲食　馬迷歡迎稱氣氛更好

【有線新聞】即日起馬場室外範圍可以飲食，容許黃碼人士入場。
在沙田馬場，市民可以即場購票入場，仍要掃描安心出行，但毋須反掃針卡。
黃碼人士可以入馬場及在戶外飲食，但不可進入場內餐廳堂食等需主動查核針卡的表列處所。
有馬迷說戶外可以飲食氣氛比較好，張先生：「方便一點、至少可以進食，不可飲食較慘，人都不開心、憂鬱。」
梁先生：「坐在外面始終不方便，要入去室內又要出來，離座回來後可能會沒位，尤其馬場戶外不劃位，離座後可能位置被人霸佔，現在相對較方便，不用特意離座。」
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