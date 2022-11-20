APEC｜李家超稱與會證香港重返國際舞台　盼加入RCEP　訪泰企介紹港優勢

【有線新聞】行政長官李家超結束四日泰國曼谷的行程，他形容今次的成果很好，證明香港重返國際舞台。他說外訪期間與不同領袖接觸，希望推廣香港加入區域全面經濟夥伴協定RCEP。

行政長官李家超在曼谷總結4日泰國行程，他說與不同領袖接觸，希望推廣香港加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）：「我們出席了APEC（亞太經合組織會議）這個重要會議，證明我們香港重返國際舞台。作為我上任行政長官後第一個國際會議，我利用這個機會接觸不同經濟體的領袖，所以是好的；另外我們在會議裏，大家討論不同的合作協定，我們對任何自由貿易都支持，目前我們最想加入RCEP。」

他早上與商務及經濟發展局局長丘應樺與香港駐曼谷經貿辦的職員吃早餐，討論施政報告的招商引才專組，途中參觀泰國雜貨店；又到中國駐當地的大使館，與中國駐泰國大使韓志強開會。

行程最後一站，參觀兩間當地企業，向商界介紹香港優勢，李家超：「他們來看香港，應該不是好像以前那樣只看香港的固有優勢，而是看香港在新政策及國家政策提供給我們的政策優惠、便利等，我認為成果很好。」

丘應樺及商界代表團會在當地多留一天，星期一將舉辦商界午宴，届時泰國副總理亦會出席。