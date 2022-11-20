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2022年11月20日
港聞
新聞資訊
陳茂波：印尼商界正組團明年訪港
【有線新聞】財政司司長陳茂波說，印尼商界正籌備明年組織高級別代表團訪港。
陳茂波在網誌說，在印尼出席G20峰會期間與當地商界及企業代表交流意見，已邀請了一些印尼朋友明年一月來港出席亞洲金融論壇，印尼工商會亦正籌備組織高級別代表團訪港。
陳茂波說全球發展正值動盪變革之際，亞太地區有更迫切需要合力打造產業供應鏈，加強經貿合作，在這個大格局下香港必定可更好發揮超級聯繫人、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色。
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