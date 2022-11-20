示威者闖Gordon Ramsay餐廳「霸位」　籲轉型素食

【有線新聞】英國一批素食主義者闖入「地獄廚神」Gordon Ramsay位於倫敦的米芝蓮三星餐廳抗議。

示威者周六晚進入餐廳，佔據其他客人預約的座位，拿出自製菜單，列明不同菜式的環保成本。

發起抗議的組織「動物反抗」批評餐廳賺大錢的同時，讓動物、勞工和氣候付出代價，呼籲轉型至素食讓所有人溫飽，餐廳報案後關門，示威者才離去。

餐廳發言人指，各人都有權表達意見，但強行進入餐廳騷擾員工和食客是極為不妥和極不尊重。