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2022年11月20日
兩岸國際
新聞資訊
示威者闖Gordon Ramsay餐廳「霸位」 籲轉型素食
【有線新聞】英國一批素食主義者闖入「地獄廚神」Gordon Ramsay位於倫敦的米芝蓮三星餐廳抗議。
示威者周六晚進入餐廳，佔據其他客人預約的座位，拿出自製菜單，列明不同菜式的環保成本。
發起抗議的組織「動物反抗」批評餐廳賺大錢的同時，讓動物、勞工和氣候付出代價，呼籲轉型至素食讓所有人溫飽，餐廳報案後關門，示威者才離去。
餐廳發言人指，各人都有權表達意見，但強行進入餐廳騷擾員工和食客是極為不妥和極不尊重。
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