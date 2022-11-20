烏克蘭政府將協助赫爾松民眾自願撤離

【有線新聞】烏克蘭收復南部重鎮赫爾松後，首次有油庫遭導彈擊中，烏克蘭政府將會協助希望離開赫爾松一帶的民眾自願撤離。總統澤連斯基表明不願意休戰，以防俄軍有喘息空間。

烏克蘭南部重鎮赫爾松市一個油庫，在剛過去的周六晚被兩枚導彈擊中爆炸起火，是烏方近期收復當地以來首次遇襲。赫爾松當天日間才迎來相隔九個月後，首班由首都基輔駛至的火車，俄軍撤出赫爾松後，列車服務和民眾的日常生活陸續回復常態。

不過由於俄軍早前大幅破壞當地基建設施，烏克蘭政府宣布將展開自願撤離行動，協助希望離開赫爾松及周邊地區的長者及民眾，安排他們到安全地方過冬。