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烏克蘭政府將協助赫爾松民眾自願撤離
【有線新聞】烏克蘭收復南部重鎮赫爾松後，首次有油庫遭導彈擊中，烏克蘭政府將會協助希望離開赫爾松一帶的民眾自願撤離。總統澤連斯基表明不願意休戰，以防俄軍有喘息空間。
烏克蘭南部重鎮赫爾松市一個油庫，在剛過去的周六晚被兩枚導彈擊中爆炸起火，是烏方近期收復當地以來首次遇襲。赫爾松當天日間才迎來相隔九個月後，首班由首都基輔駛至的火車，俄軍撤出赫爾松後，列車服務和民眾的日常生活陸續回復常態。
不過由於俄軍早前大幅破壞當地基建設施，烏克蘭政府宣布將展開自願撤離行動，協助希望離開赫爾松及周邊地區的長者及民眾，安排他們到安全地方過冬。
烏克蘭總統澤連斯基表明，拒絕與俄羅斯談判換取停戰。他指「休戰不能確保和平，俄羅斯正尋求短暫停戰，得以喘息恢復戰力。有人會說這是戰爭的結束，但這樣的休戰只會令局勢惡化。」
烏克蘭副國防部長也表明會戰鬥到底，除非俄軍準備全面撤走，否則不會和談。他期望明年春季前結束戰事，更不排除烏軍在12月底反攻克里米亞。
烏克蘭已獲英國首相辛偉誠承諾，增加援助約值5千萬英鎊的軍備，包括逾百台防空砲。辛偉誠周六突然到基輔與澤連斯基會談，是他上任後首次訪問烏克蘭。