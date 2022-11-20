沙田馬場兩騎師墮馬　巴度送院檢查

【有線新聞】沙田馬場兩名騎師墮馬，其中一人送院檢查。

意外發生在下午5時許的第九場賽事，騎師黃皓楠策騎「勝利威龍」開閘起步後突然墮下，到賽事尾段「勝得威風」衝刺時失蹄，騎師巴度被拋落地，再被尾隨的馬踢中。

馬會說巴度墮馬後清醒，已送院檢查；黃皓楠無明顯傷勢，毋須送院。