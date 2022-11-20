氣候變化大會達成協議　同意設基金補償窮國受嚴重氣候變化損失

【有線新聞】埃及舉行的聯合國氣候變化大會閉幕，達成突破協議，將成立基金為貧窮國家提供氣候變化損失補償，不過基金運作細節未定。

聯合國氣候變化大會主席舒凱里：「沒有反對，達成決定。」

經過通宵「加時」討論，近200個國家於埃及當地周日凌晨4時許，就「損失與損害」設立基金達成共識，並寫入協議內容，被視為貧窮國家的重大勝利。

巴基斯坦環境部長拉赫曼：「我們為此奮鬥30年，這天在沙姆沙伊赫終於達成第一個積極里程碑。」

根據協議，基金將為發展中國家，特別是易受氣候變化影響的國家提供資助。但如何籌措資金？哪些國家會賠償？誰有資格領取？未有定案，會成立委員會在未來幾個月商討，並在明年迪拜舉行的氣候大會匯報。

報道指，歐美等富裕國家希望排放最多溫室氣體的中國、石油資源豐富的波斯灣國家，以及高收入的發展中國家為基金貢獻，不希望基金流入這些國家。

而在全球能源危機下，各國首次將再生能源寫入協議，但解決氣候暖化的根本原因，即焚燒化石燃料進展甚微；沒有提高減排目標，只重申巴黎協議，將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內，而現時全球氣溫已比工業革命前暖了攝氏1.1度。