泰國開關港商轉危為機　重開酒吧主打港客　租車公司變陣醫院接送幫補

【有線新聞】疫情席捲全球，重創各國經濟，有居於曼谷、開酒吧及租車公司的香港人，生意都被打亂，他們如何捱過這一役？

酒吧負責人Rocky：「我不喝酒，從小滴酒不沾，但是我有很多朋友，泰國酒吧多數有本地現場樂隊，會較嘈吵，我們酒吧靜些可以聊聊天。」

老闆Rocky29年前來到泰國，曾經在布吉島附近的PP島開了三間酒吧、三間餐廳和一間酒店，疫情下沒有旅客，花光七個月的營業資金儲備。Rocky：「很傷心，不是錢的問題，而是心血。投放了很多時間，當時做得不錯、頗有名，結業時大家抱着哭。」

結業了接近兩年，Rocky到曼谷東山再起，選擇了香港人聚居點——曼那區。Rocky：「我覺得自己算是幸運，因為泰國開關後才開始經營酒吧，香港亦不用再隔離，多了香港人過來；輕鬆很多不用太麻煩，只是經營一間餐廳和一間酒吧，不用怕虧本，營業了三個月仍有賺錢。」

「你需到酒店接送客人，晚上12時送到機場。」陳志良營辦租車公司11年，有自己車隊、與泰國司機合作，主打服務香港旅客，疫情下生意跌至零。

泰國租車公司負責人陳志良：「花之前的積蓄，真的沒有收入，因為疫情衍生了一些醫院的接送服務、去檢測的接送服務，所以如果我們能安排到，會為司機去接下這些工作。基本上沒有利潤，因為預算很少，加上競爭大，基本上全數屬於司機，希望可以留住司機亦都幫到他們。」

租車公司旗下有七成車是這些11座以上的大車，其餘就是七人車，「0+3」之後來泰國玩的香港人都是小家庭為主，所以七人車很熱門。

不過陳志良說生意只是回復至疫情前的三成，「香港開關前，有新聞提到『賣豬仔』事件，有此消息後明顯少了人查詢和多了人擔心，發現日本又開關。我承認，日本確實是很吸引的國家，（前景）是否一片光明？我暫時認為泰國始終是香港人的熱門旅遊地點之一，長遠而言泰國可以回復疫情前的狀況。」