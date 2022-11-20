i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月21日
兩岸國際
新聞資訊
莫斯科倉庫火警至少5死1傷 鄰近多個主要火車站
【有線新聞】俄羅斯莫斯科市中心火警，至少5死1傷。
起火的兩層倉庫位於市中心，鄰近列寧格勒火車總站等多個主要火車站，火場範圍一度蔓延至2,500平方米。當局派出逾80名消防員撲救，又出動直升機戒備，目前正調查起火原因。
俄羅斯鐵路公司則強調列車服務不受影響，火警亦無危及乘客。
上一條影片
泰國開關港商轉危為機 重開酒吧主打港客 租車公司變陣醫院接送幫補
下一條影片
昨晚由泰國曼谷返港 李家超確診 特首辦：外訪期間快測均陰性
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒