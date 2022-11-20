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莫斯科倉庫火警至少5死1傷　鄰近多個主要火車站

【有線新聞】俄羅斯莫斯科市中心火警，至少5死1傷。
起火的兩層倉庫位於市中心，鄰近列寧格勒火車總站等多個主要火車站，火場範圍一度蔓延至2,500平方米。當局派出逾80名消防員撲救，又出動直升機戒備，目前正調查起火原因。
俄羅斯鐵路公司則強調列車服務不受影響，火警亦無危及乘客。
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