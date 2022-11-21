團進團出上周五實施　旅議會︰暫收4間旅行社申請豁免

【有線新聞】團進團出上周五實施，旅遊業議會總幹事楊淑芬指，暫時收到4間旅行社申請豁免。

旅遊業議會總幹事楊淑芬︰「星期五近七時多才公布，即時登入旅遊業議會的網站直至昨日（周日）六時左右，收到四間旅行社申請豁免，但行程上，要分開兩件事，先作出防疫承諾，然後每個旅行團如欲辦埋入境團抵港，亦要登記行程；如果旅行社自行組團，要根據他們行程去哪間餐廳，自行直接與餐廳接洽，暫時已登記行程的只有剛過去星期六、日的旅行團。」