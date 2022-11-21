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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
團進團出上周五實施 旅議會︰暫收4間旅行社申請豁免
【有線新聞】團進團出上周五實施，旅遊業議會總幹事楊淑芬指，暫時收到4間旅行社申請豁免。
旅遊業議會總幹事楊淑芬︰「星期五近七時多才公布，即時登入旅遊業議會的網站直至昨日（周日）六時左右，收到四間旅行社申請豁免，但行程上，要分開兩件事，先作出防疫承諾，然後每個旅行團如欲辦埋入境團抵港，亦要登記行程；如果旅行社自行組團，要根據他們行程去哪間餐廳，自行直接與餐廳接洽，暫時已登記行程的只有剛過去星期六、日的旅行團。」
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團進團出｜旅議會暫收一旅社行程登記 黃家和稱成本高料大多食肆不願參與
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