團進團出｜旅議會暫收一旅社行程登記　黃家和稱成本高料大多食肆不願參與

【有線新聞】「團進團出」上周五實施，旅議會暫時收到4間旅行社申請豁免，只有一間提供行程登記。不過有餐飲業代表指，大部分食肆都不願參與「團進團出」計劃。

「團進團出」消息一出，上周六有第一團入境團來港，不過旅遊業議會暫時只是收到4間旅行社提交防疫承諾書，當中只有一間旅行社提交了行程登記，旅遊業議會總幹事楊淑芬︰「行程上，要分開兩件事，先作出防疫承諾，然後每個旅行團如欲辦埋入境團抵港亦要登記行程，暫時已登記行程的只有剛過去星期六、日的旅行團，如果旅行社自行組團，要根據他們行程去哪間餐廳，自行直接與餐廳接洽。」

不過也不是所有餐廳都願意參與「團進團出」的計劃，香港餐飲聯業協會會長黃家和︰「因為不知有多少團過來，如果申請一個區域而劃分了這個區域出來，變相不能服務其他客人在這個區域內，又要有一些特定的員工去服務這個團進團出的旅客，所以在這一方面對食肆來說增加了不必要的成本，都挺不方便，不是這麼多的食肆都願意。」

黃家和又說新安排未必吸引太多旅行團來港，業界正觀望年底前會否進一步放寬防疫措施，認為現時推出「團進團出」作用不大。