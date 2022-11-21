貧窮線｜長者物業多自住　周永新稱毋須再訂貧窮線　促分析支出針對扶貧

【有線新聞】港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為毋需再訂貧窮線，過去十多年的數據足夠參考，現在要盡快推出措施幫助最有需要的長者及兒童。

周永新研究貧窮問題40多年，他認為訂立了十幾年的貧窮線，已經協助找出本港的貧窮人口，即使修訂計算方法作用都不大，周永新︰「我相信到了一個階段，不太需要再做所謂貧窮線，你計資產，唯一結果是少了長者生活在貧窮之中，因為你有資產，你知道又怎樣呢？幫不到你扶貧的，因為其實長者有的資產，絕大部分是自己住的那層樓。」

周永新認為最重要是如何精準扶貧，可考慮分析他們的支出及自理能力，再透過政府及社福機構的合作，盡快推出針對性的援助，周永新︰「一個人肯定要食，如果超過他的支出的50%，就劃分他們是貧窮，研究如何增加對他的援助，例如就（派）多些錢。可以很精準知道一群長者是比較窮、自理能力較差、照顧不到自己、又買不到服務就去幫他，這樣才能達到精準扶貧的目的。」

扶貧委員會非官方委員施麗珊說，貧窮線若考慮資產可能會較精準，但要小心處理，施麗珊︰「通常長者的物業其實都是自住，如果他有其他多個物業都要交稅、會顯示在他的其他收入。第二，究竟有幾多人肯呈報有其他資產，你可以去問，但是否就一定顯示到他很有錢呢？」

她認為政府首要建立資料庫，將貧窮人士分門別類，再針對性提供協助，亦要定減貧目標。