返回
按輸入鍵開始搜尋
與傳媒關係惡化　南韓總統尹錫悅取消每日記者會

與傳媒關係惡化　南韓總統尹錫悅取消每日記者會

【有線新聞】南韓總統尹錫悅取消每日例行記者會。
尹錫悅每日上班前在總統府見記者的問答環節，臨時宣布無限期暫停，總統府指是為了防止近日的「不快事件」重演。
尹錫悅上周見記者時，批評當地電視台MBC惡意報道假新聞，離場時被MBC記者大聲追問，引發總統幕僚和記者口角。尹錫悅早前已禁止MBC記者隨乘總統專機外訪，被指是回應MBC在9月報道尹錫悅出席聯合國大會時，疑似講粗言侮辱美國總統拜登。
上一條影片 疫情下兩地往返困難　有移居廣州長者指無法領取生活津貼
下一條影片 一線搜查｜雀鳥撞窗慘死　觀鳥會單月錄29宗疑「鳥撞」意外　促外牆貼防鳥撞貼紙
客戶服務