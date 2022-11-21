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2022年11月21日
兩岸國際
新聞資訊
與傳媒關係惡化 南韓總統尹錫悅取消每日記者會
【有線新聞】南韓總統尹錫悅取消每日例行記者會。
尹錫悅每日上班前在總統府見記者的問答環節，臨時宣布無限期暫停，總統府指是為了防止近日的「不快事件」重演。
尹錫悅上周見記者時，批評當地電視台MBC惡意報道假新聞，離場時被MBC記者大聲追問，引發總統幕僚和記者口角。尹錫悅早前已禁止MBC記者隨乘總統專機外訪，被指是回應MBC在9月報道尹錫悅出席聯合國大會時，疑似講粗言侮辱美國總統拜登。
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