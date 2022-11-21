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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
醫衞局成立策略採購統籌處 中醫院發展計劃辦事處張偉麟兼任總監
【有線新聞】醫務衞生局宣布成立策略採購統籌處，中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟暫時兼任統籌處總監。
醫生張偉麟會負責統籌處的預備工作，包括物色及招聘合適總監人選。
施政報告提出成立策略採購統籌處，統籌私營醫療界別，向巿民提供的基層醫療服務，統籌處亦會發展共通平台，從私營市場綜合採購醫療保健服務。
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