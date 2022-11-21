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2022年11月21日
拉近文化
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【拉近文化】當代火焰琺瑯！
【有線新聞】
本地藝術家黃國忠超過擁有30年玻璃工藝經驗，他喜歡以高溫燒製的琺瑯作為創作媒材，創作當代藝術作品，近來還以火焰嘗試造出更大的變化，一起去看看！
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