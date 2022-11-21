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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
反修例期間包圍政總 七人暴動罪成 最高判囚4年7個月 一人判入教導所
【有線新聞】2019年9月有示威者包圍政總，7人暴動罪罪成，分別判囚3年4個月至4年7個月及入教導所。
案發2019年9月29日，7名被告14至33歲，被控在政總一帶參與暴動，5人開審前後先後認罪，2入經審訊罪成。
法官判刑指本案規模不少，眾多人聚集針對政總，有人投擲汽油彈、設路障癱瘓交通，衝突維持約半小時，大部分人蒙面和穿黑色衣物，顯示他們明知行為違法要掩飾身分，考慮他們是一念之差鑄成大錯，重犯機會低，判囚3年4個月至4年7個月，案發時未成年被告入教導所，同案22歲被告劉燕嫦開審前認罪，周五判刑。
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