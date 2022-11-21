香港單車節　相隔四年復辦　三位劍擊代表參加技術評核

【有線新聞】香港單車節下月18日舉行，三位劍擊代表將會「踩過界」，參加30公里賽事。

蔡俊彥、方凱申、何思朗，從海外打完世界盃返香港，這日不拿劍，改為駕駛單車。戴上頭盔應付考核，15分鐘內踩6公里，以及16秒內完成窄路掉頭。即使轉了項目，也沒有考起他們。

香港劍擊代表何思朗：「單車節始終是一個香港大型盛事，所以作為運動員，都想參加其他不同的運動，享受下這個大節日。」

香港劍擊代表方凱申：「很多路段平時是車輛行駛，可能是單車或人都不能經過，今次可能封鎖了一些地方，讓我們體驗，例如隧道或大橋，我覺得是非常特別的體驗。」

相隔四年復辦的單車節，路線同上屆相同，分為兩個路程。50公里由尖東出發，沿西九龍公路去青馬大橋，到汀九橋折返，經南灣隧道及昂船洲大橋，去尖山隧道，最後返回終點。

30公里起點、終點一樣，過程不會去汀九、青馬大橋，在青朗公路調頭後返回尖沙咀。

作為精英運動員，平日踩健身單車便多，現在反而要適應下踩慢點

香港劍擊代表蔡俊彥：「在體院的訓練，教練會跟你說要用盡全力，總之你每踩一下都要出盡全力。剛才我一開始下斜坡，用力時險些「炒車」。去到後面掌握到就發現，有些位可以省力，可以不用力。」

香港劍擊代表方凱申：「經過今次這個評核，發現絕對不容易，會做多些功課，會駕車了解(比賽)附近的環境狀況和地型。」

單車節原本有3000個名額，後來增加到5000個，都已經在一日內爆滿。