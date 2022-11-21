夜潛住宅擒床身壓女事主　男子意圖搶劫囚2年8月　事主面頸留疤患抑鬱

【有線新聞】一名男會計去年凌晨潛入馬鞍山一個住宅單位揚言打劫，判囚2年8個月。

38歲被告蕭維，去年4月23日潛入恒安邨恒江樓一個單位，趁獨居女事主睡覺，爬到床上用身體壓着她，並揚言打劫，被告早前承認意圖搶劫而襲擊他人罪。

法官判刑指被告午夜犯案明顯是有備以來，又用武力控制事主，創傷報告指事主患上抑鬱症，又時常發惡夢、消瘦近30磅，面部、頸部等受傷，留有疤痕，影響模特兒及美容工作，考慮被告有7項刑事定罪紀錄，判囚2年8個月。