黎智英聘英御狀　律政司申上訴終院遭拒須付訟費

【有線新聞】英國御用大律師Tim Owen獲批來港為壹傳媒創辦人黎智英抗辯，律政司不服，申請上訴至終審法院被駁回，要支付訟費。

黎智英被控串謀勾結外國勢力、危害國家安全等罪，下月1日開審。高等法院早前批准英國御用大律師Tim Owen來港為黎智英抗辯，律政司不服，先後兩次申請上訴，但都被駁回。

判詞指律政司一而再反對Tim Owen來港，嚴重干擾黎智英的法律團隊準備審訊，新的上訴論點沒有合理爭辯之處，加上不認為Tim Owen的參與有違《國安法》起草目的及宗旨，決定駁回律政司的上訴申請。