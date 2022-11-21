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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
國安處拘42歲男 指控多次發布煽動帖文
【有線新聞】警方國安處拘捕一名42歲男子，涉嫌多次透過社交平台發布有煽動意圖的帖文，正被扣查。
警方根據法庭手令搜查被捕男子的住所和辦公室，檢獲懷疑曾用作發布煽動意圖訊息的通訊器材，調查指他涉嫌在社交平台多次發布帖文，引起他人憎恨中央政府及特區政府、煽惑他人使用暴力及煽惑他人侮辱國旗和國歌。
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