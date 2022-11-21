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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
明愛醫院兩病人疑受襲 警拘兩男女 涉醫護人員不恰當對待病人
【有線新聞】警方拘捕一男一女，涉嫌在明愛醫院襲擊病人，獲准保釋候查。
警方上星期五收到報案，指明愛醫院兩名病人在護理期間懷疑身體被傷害，涉及醫護人員不恰當對待病人。警方在星期日及星期一在觀塘及長沙灣分別拘捕一名30歲女子及一名39歲男子，兩人涉嫌普通襲擊，獲准保釋候查，下月中向警方報到。
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